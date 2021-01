Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Containeraufbruch

JenaJena (ots)

Aus einem Container auf einer Baustelle in der Karl-Marx-Allee entwendeten Unbekannte hochwertiges Werkzeug. Dies teilte am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, ein Firmenmitarbeiter mit. Der oder die Täter brachen die Containertür mit einem unbekannten Gegenstand auf und nahmen Elektrowerkzeug, Bohrmaschinen, Laser und eine Frese im Gesamtwert von etwa 2500 Euro mit. Der entstandene Sachschaden an dem Container beläuft sich auf etwa 250 Euro.

