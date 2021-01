Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausversehen getreten und Schläge kassiert

JenaJena (ots)

Als eine 43-Jährige am Donnerstagmorgen am Holzmarkt aus der Straßenbahn stieg, trat sie einem vor ihr laufenden Unbekannten versehentlich in die Hacken. Doch noch bevor die Frau etwas sagen konnte, drehte sich der Täter um und schlug der Frau unvermittelt ins Gesicht, sodass diese verletzt und medizinisch betreut werden musste.

