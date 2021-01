Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda

Am Donnerstagmittag hielt ein 44-Jähriger mit seinem Fahrzeug an der Tankstelle in Niedertrebra und lud einen Karton Zeitschriften ein, welcher auf dem Tankstellengelände abgestellt war. Durch einen Mitarbeiter konnte er jedoch kurz vor dem Verlassen des Geländes aufgehalten werden. Gegen den Dieb wurde Anzeige erstattet.

Donnerstagnachmittag wurde eine 74-Jährige aus Oberroßla von einer männlichen Person mit akzentfreier Stimme telefonisch informiert, dass ihr Enkel im Krankenhaus in Weimar liegen würde und beamtet werden muss. In dem Gespräch äußerte der Anrufer fundiertes Wissen über Familienmitglieder. Weiterhin gab er nun an, dass der Enkel dringend Medikamente benötigen würde, die angeblich 27.000 EUR kosten. Sie wurde gefragt, ob sie das Geld da hätte und sofort bezahlen könne. Als sie die Frage verneinte, wurde die Person am Telefon beleidigend und beschimpfte die Frau als Raben-Oma. In dem Gespräch verwechselte der Anrufer auch noch den Namen der Klinik, sodass die 74-Jährige den Betrug witterte und das Gespräch beendete.

Ein 52-Jähriger Fahrer eines Pkw Ford Galaxy, welcher auf der Straße zwischen Niedertrebra und Escheroda am 07.01.2021 gegen 17:30 Uhr unterwegs war; sprang plötzlich ein Reh vors Fahrzeug. Eine Kollision war unvermeidbar. Das Reh blieb mittig der Fahrbahn tot liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw Galaxy entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR.

