Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut beschmiert

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Zum wiederholten Mal wurde die Garage eines 65-Jährigen in Stadtroda beschmiert. Der oder die Täter brachten undefinierbare Schriftzüge und Zeichen in silberner Farbe am Tor an. Die Garage befindet sich in einem Garagenkomplex und war jedoch die Einzige, die durch die Unbekannten besprüht wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell