Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf der Flucht

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Stiften gegangen ist ein junger Mann am späten Mittwochabend in Oelknitz. Als der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, stellte er seinen Pkw zügig ab und flüchtete in Richtung einer Gartenanlage. Trotz Nacheile konnte der Täter nicht aufgegriffen werden. Der Grund seines schnellen Verschwindens war schnell klar. An dem Smart waren falschen Kennzeichen angebracht, zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte auf dem Fluchtweg ein Portemonnaie festgestellt werden, welches dem polizeibekannten Täter zugeordnet werden kann. Der Mann ist auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss sich nun wegen verschiedenster Delikte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell