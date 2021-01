Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autos zerkratzt

Unbekannte beschädigten mehrere Pkw in der Bonhoefferstraße in Jena. Dies teilte ein Zeuge am Mittwochnachmittag der Polizei mit. Der oder die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand insgesamt drei geparkte Fahrzeuge im Bereich der Heckklappe. Hinweise zum Täter gibt es aktuell nicht.

