Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkasten gesprengt

JenaJena (ots)

Unbekannten haben am Mittwochabend den Briefkasten eines Einfamilienhauses in der Ziegenhainer Straße zerstört. Der oder die Täter zündeten einen Silvesterknaller an, deponierten diesen im Briefkasten und flüchteten. Durch die Detonation wurde der Briefkasten erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

