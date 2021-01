Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weitere angegriffene Büros im UKJ

JenaJena (ots)

Wie bereits am Mittwoch berichtet ereignete sich ein Einbruch ein Büro des UKJ in der Paul-Schneider-Straße in Jena. Am Mittwochmittag wurde bekannt, dass noch weitere Büros angegriffen wurden. Der oder die Täter lösten die Schrauben des Schlosses und gelangten somit in die Räumlichkeiten. Es wurde festgestellt, dass ein weiterer Laptop entwendet wurde.

