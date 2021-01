Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Für Trubel bei seiner Nachbarin gesorgt

JenaJena (ots)

Eine bizarre Mitteilung rief am Mittwochmorgen die Polizei in Jena auf den Plan. Ein 30-Jähriger informierte über Notruf darüber, dass soeben zwei Personen mit Sturmhaube bei seiner Nachbarin in die Wohnung in der Stauffenbergstraße eingedrungen sind. Weiterhin gab der junge Mann an, dass es bereits zu einem Einsatz kam, aber die Personen durch den Keller abgehauen seien. Vor Ort stellte sich die Situation allerdings erneut anders dar. Nach Rücksprache mit der 80-jährigen Nachbarin, bei der die Vermummten angeblich eingedrungen seien, teilte diese mit, dass alles in Ordnung sei und der 30-Jährige scheinbar an Wahnvorstellung leide. Bereits in der Nacht schickte er die Polizei zur Nachbarin und sorgte somit grundlos für Trubel bei der älteren Frau.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell