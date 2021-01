Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rollerfahrer übersehen

JenaJena (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Pkw kam es am Mittwochabend in der Edelhofgasse in Jena. Der 29-jährige Rollerfahrer stand am rechten Fahrbahnrand, als ein 46-jährige Pkw-Fahrer rückwärts einparken wollte. Hierbei übersah er den jungen Mann und stieß mit ihm zusammen. Durch die Kollision zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu, weiterhin entstand an den Fahrzeugen leichter Sachschaden.

