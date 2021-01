Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu spät zum Draußen sein

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In Eisenberg haben Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit am Dienstagabend einen 33-Jährigen angetroffen. Der junge Mann war, ohne triftigen Grund, gegen 23:30 Uhr in der Jenaer Straße unterwegs. Damit verstieß er gegen die aktuelle Ausgangsbeschränkung und muss sich nun wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung verantworten.

