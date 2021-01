LPI-J: Über der Grenze

Landespolizeiinspektion Jena

Ein 56-Jähriger wurde am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, in Bobeck einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann, welcher auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen ist, fuhr aus Richtung Waldeck in Richtung Ziegenböcke. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Mann fest und führten mit ihm einen Test durch. Dieser ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der 56-Jährige wurde ins Klinikum zur Blutentnahme gebracht. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

