Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch ins UKJ

JenaJena (ots)

Einen Einbruch in der Paul-Schneider-Straße haben am Dienstag Polizeibeamte in Jena aufgenommen. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Büroraum des Universitätsklinikums. Hieraus entwendeten die Unbekannten einem Laptop, eine USB-Headset und Zugangsdaten, bevor sie unerkannt wieder entkommen konnten. Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

