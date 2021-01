Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fenster entglast

JenaJena (ots)

Am Engelplatz in Jena haben unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Wie am Dienstagmittag bekannt wurde, haben die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die linke Scheibe beschädigt, sodass die Verglasung zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell