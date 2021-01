Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind gegen Straßenbahn gelaufen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 8-jährigen Mädchen und einer Straßenbahn kam es am Dienstagabend in Jena. Die Tram befuhr die Gleise in der Naumburger Straße stadteinwärts und wollte weiter über die Kreuzung der Altenburger Straße fahren. Das Kind überquerte indes bei grüner Ampel die Kreuzung von der Schützenhofstraße in Richtung Altenburger Straße. Hierbei missachte die 8-Jährige allerdings den Vorrang der Straßenbahn und folglich kam es zur Kollision. Das Mädchen wurde durch den vorderen linken Teil der Straßenbahn erfasst und dabei leicht verletzt.

