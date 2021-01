Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schule beschmiert

JenaJena (ots)

In der Zeit von Ende Dezember des vergangenen Jahres bis Montagmorgen beschmierten Unbekannte das Angergymnasium in Jena. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum umfriedeten Schulgelände und brachten auf der Rückseite ein 8m x 1,50m großes Bildnis auf die Fassade der Schule an. In schwarz/roter Farbe wurden diverse Sprüche in englischer Sprache aufgebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeitig noch nicht bekannt.

