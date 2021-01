Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht (FOTO)

JenaJena (ots)

Am Sonntag den 03.01.2021, gegen 22:05 Uhr, wurde durch den Hinweis eines Mitarbeiters des Nahverkehrs das abgebildete schwarze E-Bike der Marke TREK in einer Straßenbahn aufgefunden. Da sich in der Bahn keine Fahrgäste mehr befanden, wurde das Fahrrad sichergestellt.

Wer erkennt das Fahrrad?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

