Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausgehebelt und aufgebrochen

JenaJena (ots)

Einen aufgebrochenen Garten in der Gartenanlage "Am Jenzig" zeigte am Montag, gegen 11:30 Uhr, der Eigentümer bei der Polizei Jena an. Unbekannte hoben zunächst das Gartentor der Parzelle aus und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten der oder die Täter schließlich die Tür zum Gartenhaus auf und entwendeten aus diesem einem Akkuschrauber im Wert von 20 Euro. Auch im Nachbargarten wurde das Zugangstor ausgehoben, allerdings blieb das Gartenhäuschen hier unberührt.

