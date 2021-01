Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien am Jungendzentrum

JenaJena (ots)

Zwei große Graffitis meldete am Montagmorgen eine Zeugin der Polizei. Am Jugendclub "Polaris" in der Camburger Straße in Jena haben sich Unbekannte "künstlerisch" ausgelassen und unleserliche Schriftzüge auf die Fassade aufgebracht. In einem Ausmaß von 2,50m x 3,50m erstreckte sich das Bildnis an der Außenfassade des Jugendzentrums. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt von dem umfriedeten Gelände.

