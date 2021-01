Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Zeugin verfolgt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In der Wilhelm-Bender-Straße in Camburg kam es am Montagnachmittag zu einer Unfallflucht. Ein Renault, welcher entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand geparkt war, wurde von einem LKW passiert. Als der Fahrzeugführer nach links abbiegen wollte, schwenkte sein Anhänger zu weit nach rechts aus und touchierte das Fahrzeugheck des Pkw. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall allerdings, verfolgte den Lkw-Fahrer und informierte die Polizei. Diese konnten den 54-Jährigen namentlich bekannt machen. Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

