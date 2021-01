Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.01.2021

WeimarWeimar (ots)

Sachbeschädigung

Am Montagmorgen wurde gegen 08:00 Uhr von der Regelschule Pestalozzi in der Gutenbergstraße eine Sachbeschädigung gemeldet. Unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 30.12.2020 bis zum 03.01.2021 unbefugt das Schulgelände betreten und zwei Blitzableiter am Gebäude der Kantine abgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Montag gegen 08:30 Uhr in Blankenhain/ Kleinlohma. Der 21-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Landstraße aus Kleinlohma kommend in Richtung Blankenhain. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn geriet er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurden ein Verkehrsschild und ein Leitpfosten umgefahren. Der Fahrer erlitt Prellungen am Brustkorb und wurde ins Klinikum Blankenhain gebracht. Am Fahrzeug und an den Verkehrsleiteinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,-Euro.

Trickbetrug

Gegen 11:00 Uhr kam es am Montag zu einem Trickbetrug im Versuch in der Heldrunger Straße. Ein 78-jähriger Mann wurde von einem unbekannten Täter angerufen. Dieser gab sich als Mitarbeiter des Finanzamtes aus und verlangte 738,- Euro Steuernachzahlung. Die Unterlagen würden demnächst per Post zugestellt. Der 78-jährige Rentner ließ sich nicht weiter auf das Gespräch ein und informierte die Polizei.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Montagabend gegen 21:00 Uhr wurde in Kranichfeld in der Bahnhofstraße ein PKW von einer Polizeistreife gestoppt, da dieser durch seine Fahrweise auffiel. Der 34-jährige Fahrer eines VW Polo wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Ruhestörung

Zu einer Ruhestörung kam es in Bad Berka am frühen Morgen des05.01.2021. Gegen 00:30 Uhr stritten eine 40-jährige Frau und ihr 34-jähriger Lebenspartner in der Blankenhainer Straße so lautstark, dass Nachbarn in ihrer Nachtruhe gestört wurden. Nach Rücksprache mit den vor Ort eingesetzten Beamten konnte wieder Ruhe hergestellt werden.

