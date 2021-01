Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 5-Jähriger leicht verletzt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend in Zimmern bei Dorndorf. Eine 33-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Kösnitz unterwegs, als sie aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abkam. Hier durchfuhr sie den Straßengraben und kollidierte mit einer gemauerten Grundstückszufahrt. Durch den Unfall wurde das 5-jähriges Kind leicht verletz, die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

