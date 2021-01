Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Grillkohle verursacht Kleinbrand

JenaJena (ots)

Zu einem kleinen Brand in der Schillerstraße in Jena wurden die Polizei und die Kameraden der Feuerwehr am Sonntagmorgen gerufen. Ein Zeuge teilte mit, dass ein Gartenhaus brennen würde. Vor Ort gab es dann aber Entwarnung. Vermutlich durch Grillholzkohle geriet ein Komposthaufen in Brand und griff auf einen Zaun über, welcher dadurch leicht beschädigt wurde. Das Feuerchen konnte schnell gelöscht werden, sodass größerer Schaden vermieden werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell