LPI-J: Container aufgebrochen

Wie am Sonntagmittag der Polizei in Jena gemeldet wurde, sind am Wochenende Unbekannte auf eine Baustelle in der Mälzerstraße eingedrungen und griffen zwei Baucontainer an. Der oder die Täter beschädigten mittels eines unbekannten Werkezeuges die Schlösser so, dass die Container geöffnet werden konnten. Ob der oder die Täter ins Innere vorgedrungen sind kann zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht gesagt werden, auch ob etwas gestohlen wurde ist bisher nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

