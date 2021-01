Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen der PI Saale-Holzland für den Zeitraum 31.12.2020 - 03.01.2021

Hermsdorf/Golmsdorf/Camburg/StadtrodaHermsdorf/Golmsdorf/Camburg/Stadtroda (ots)

Hermsdorf

In der Silvesternacht wurde in Hermsdorf im Bereich des Waldsiedlungsmarktes ein Zigarettenautomat gesprengt und augenscheinlich Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum wurde weiterhin im Bereich der Friedenssiedlung ein Briefkasten gesprengt.

Golmsdorf

Ebenfalls in der Silvesternacht sprengten Unbekannte in Beutnitz einen Abfalleimer nebst Aufsteller für Hundetüten im Bereich des Sportplatzes und in Golmsdorf einen Zigarettenautomaten bei einer Agrargenosenschaft. Bei beiden Taten dürfte auf Grund der örtlichen Nähe ein Tatzusammenhang bestehen. Ob in Golmsdorf etwas entwendet wurde, kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden.

Camburg

Ein Fahrradfahrer, welcher ohne zu Treten die Bahnhofstraße in Camburg aufwärts fuhr, erregte das Interesse der Polizei. Wie sich herausstellte, war das Fahrrad derart manipuliert, dass es zulassungsrechtlich als Kleinkraftrad zu werten ist. Den Fahrer erwarten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Als ob dies nicht schon genug wäre, stellte sich heraus, dass das Fahrrad im August 2020 in Apolda entwendet wurde. Somit wird nun auch noch wegen des Verdachts der Hehlerei bzw. Diebstahls ermittelt.

Am 03.01.21 wurde zudem in Camburg angezeigt, dass kurz nach Mitternacht in einen Mercedes Sprinter eingebrochen und daraus Werkzeug in größerem Umfang entwendet wurde. Eine Zeugin beobachtete wie sich ein Fahrzeug anschließend in Richtung Burgenlandkreis entfernte, informierte aber erst Stunden später die Polizei.

Stadtroda

Ebenfalls von Silvester auf Neujahr wurde die Heckscheibe eines VW Golf im Obermühlenweg von Stadtroda auf unbekannte Art und Weise zerstört.

Wer sachdienliche Täterhinweise liefern kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell