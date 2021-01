Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom 01.01.21, 06:00 Uhr, bis 03.01.21, 08:00 Uhr

ApoldaApolda (ots)

In der Silvesternacht wurden in Apolda-Nord ein Briefkasten der Deutschen Post am Glockenhofcenter sowie eine Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses im Ernst- Thälmann-Ring absichtlich durch Pyrotechnik beschädigt. Die Täter sind bisher unbekannt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Im Zeitraum vom 31.12.20, 15:00 Uhr, bis 01.01.21, 20:00 Uhr, haben bisher unbekannte Täter mehrere Verkehrszeichen und -einrichtungen wie Warnbaken, Leitpfosten, Wegweiser, Durchfahrt-verboten-Schild, etc. aus den Verankerungen gerissen. Dadurch entstand zum Teil Sachschaden. Die PI Apolda hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum vom 31.12.20, 12:00 Uhr, bis zum 02.01.21, 11:10 Uhr hat ein unbekannter Täter mittels Bierflasche die Fensterscheibe der Physiotherapie-Praxis in der Robert-Koch-Straße Apolda eingeworfen. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt jeweils die Polizeiinspektion Apolda entgegen.

