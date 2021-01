Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufruf zur Öffentlichkeitsfahndung!

Bild-Infos

Download

JenaJena (ots)

Vermisste Frau aus Jena

Seit dem 02.01.2021 um 16:30 Uhr wird die 47-jährige Heiderose Gottschall vermisst. Frau Gottschall befand sich zuletzt in Behandlung in einer Klinik in Jena, Philosophenweg 3 und hat diese in den Nachmittagsstunden in unbekannte Richtung verlassen. Die Vermisste bedarf unaufschiebbarer medizinischer Hilfe, weshalb eine zeitnahe Rückführung in die Klinik in Jena notwendig ist.

Zur Beschreibung der Frau liegen folgende Informationen vor: -ca. 165cm groß -korpulente Figur -blonde Haare, möglicherweise zum Zopf gebunden -bekleidet mit einer hellblauen Jacke.

Eine groß angelegte Suche mit Unterstützung von Suchhunden, Helfern der Feuerwehr und eines Polizeihubschraubers blieb bisher erfolglos und dauert noch an. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei in Jena unter der Rufnummer 03641 - 810 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf unter der "110" entgegen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell