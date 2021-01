Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena zum Brandgeschehen Ortslage Closewitz, 02.01.2021

JenaJena (ots)

Scheunenbrand in Closewitz

In den Morgenstunden des 02.01.2021, gegen 3 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein Brand in der Ortslage Closewitz bei Jena gemeldet. Es soll sich um eine Scheune handeln, welche in Vollbrand steht. Umgehend kamen ein Löschzug der Feuerwehr Jena und mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Die sofort eingeleiteten Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an und konnten ein Ausbrennen des Gebäudes nicht mehr verhindern. In der Scheune waren mehrere Fahrzeuge und Krafträder untergestellt, welche durch das Feuer völlig zerstört wurden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen. Aktuell ist die Brandursache noch völlig unklar. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Zum Sachverhalt werden Zeugen gesucht!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell