Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena vom 31.12.2020 - 01.01.2021

JenaJena (ots)

Balkonbrand in Jena Lobeda

Nur wenige Minuten nach dem Jahreswechsel wurde der Einsatzzentrale der Polizei in Erfurt gemeldet, dass in der Werner-Seelenbinder-Straße in Jena ein Balkon brennt. Die umgehend eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte lokalisierten den brennenden Balkon im 3. Obergeschoss des Hauses. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und wurde durch eine Silvesterrakete verursacht, welche auf dem Balkon landete und hier ein Sofa in Brand setzte. Die Wohnungsinhaberin blieb unverletzt. An der Hausfassade entstand lediglich geringer Sachschaden. Der Verursacher des Brandes konnte vor Ort nicht ermittelt werden.

Briefkasten gesprengt

Am 31.12.2020, kurz vor Mitternacht, stellte ein Bürger in der Tatzendpromenade in Jena einen zerstörten Briefkasten der Deutschen Post fest. Es handelt sich um einen gelben Standbriefkasten, welcher mittels Feuerwerkskörper gesprengt wurde. Durch die Wucht der Detonation wurde die Tür aufgerissen und stark beschädigt. Die im Briefkasten befindlichen Briefe wurden teilweise beschädigt und durch die aufnehmenden Beamten sichergestellt. Die Polizei Jena sucht Hinweise zum Sachverhalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell