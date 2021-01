Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 31.12.2020 bis 01.01.2021

ApoldaApolda (ots)

Kriminalitätslage

Am Neujahrstag in den frühen Morgenstunden gegen 04:00 Uhr wurde in der Ortslage Utenbach ein Steinkübel beschädigt. Die Tatumstände sind bisher unklar. Ein Sachschaden von ca. 50 Euro.

Ein 74-jähriger Mann wurde zu Silvester in den Mittagsstunden am LIDL-Markt in Apolda, Buttstädter Straße kontrolliert, welcher mit seinen Pkw Skoda unterwegs war. Hier fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann eine 6-monatige Fahrerlaubnissperre besteht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Sonstiges

Über den Jahreswechsel wurden keinerlei Verstöße in Bezug auf Pyrotechnik durch die Polizeiinspektion Apolda registriert. Auch Ansammlungen von Personen und Gruppen wurden vermieden, so dass die hiesige Polizei ein positives Fazit der Silvesternacht ziehen kann. Die Bevölkerung habe sich an die Regeln der Corona-Pandemie, wie Ausgangssperre und Kontaktvermeidung gehalten. Das ist positiv im Gesamtfazit. Lediglich kleinere Gruppen wurden festgestellt angesprochen und dementsprechend sensibilisiert. Mündliche Auflagen wurden seitens der Polizei mitgeteilt und durchgesetzt.

