Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kindermotorrad entwendet

JenaJena (ots)

In der Felix-auerbach-Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem dreisten Diebstahl eines Kindermotorrades. Eine 31-jährige Anwohnerin schaute gerade aus dem Fenster, als ihr eine männliche Person auf einem Kindermotorrad davon fahren sah. Unverzüglich begab sie sich in den Keller, wo normalerweise das Motorrad ihres Sohnes steht. Mit Schrecken musste sie jedoch feststellen, dass der Keller aufgebrochen und das Kinderkrad entwendet wurde. Augenscheinlich war der Täter mit einem Fahrrad gekommen, was dieser am Tatort zurück ließ. Vom Täter fehlt bisher jede Spur. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten noch weitere Keller festgestellt werden, welche Einbruchsspuren aufwiesen.

