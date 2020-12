Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geparktes Auto übersehen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz vor 19:30 Uhr kam es am Montag zu einem Unfall in Kahla. Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Bibraer Landstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei übersieht der Fahrer einen am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw Toyota und fährt auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden dabei derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Der Grund für den Unfall könnte der vorherige Konsum von illegalen Substanzen gewesen sein, da ein Drogentest bei dem 33-Jährigen positiv verlief. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

