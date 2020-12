Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Botschaft von Verliebten?

JenaJena (ots)

An der Hauswand eines Einkaufsmarktes in der Erlanger Alle stellte am Montagmittag ein Mitarbeiter ein Graffiti fest. Unbekannte brachten in goldener Farbe ein Herz mit den Initialen "S+J" und "N+T" sowie den Worten "Fuck me" auf. Ob es sich um eine Liebesbotschaft handelt, kann nur der Verursacher sagen. Die Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde trotz dessen aufgenommen.

