LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 29.12.2020

Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht I

Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zu Montag in der Heinrich-Heine-Straße. Vermutlich mit einem Stein versuchten ein oder mehrere Täter die Schaufensterscheibe eines Fahrrad-Geschäftes einzuwerfen. Aufgrund der Art und Weise der Verglasung hielt die Scheibe der Zerstörungswut aber stand. Zutritt gelang niemandem zum Geschäft. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Seat beschädigt - Zeugen gesucht II

Im Zeitraum zwischen 22.12. und 28.12.2020 beschädigte ein unbekannter Täter in Weimar Nord den Pkw einer 32-Jährigen. Der Seat war auf einer der Parkflächen vor den Wohnblöcken abgestellt, als sich jemand daran zu schaffen machte. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte der Täter die Fahrerseite des Wagens und die Kofferraumklappe. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Auch hier ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisen.

Schule beschmiert - Zeugen gesucht III

Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung nahmen Beamte der PI Weimar gestern in Schöndorf auf. Über die Weihnachtsfeiertage verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zum Gelände der Berufsschule. Hier beschmierten sie Fenster, Wände, Steinbänke mit Schriftzügen. Zudem beschädigten sie die Wand des Gebäudes mit einem unbekannten Gegenstand. Nach ersten Erkenntnissen wird von einer Schadenshöhe von insgesamt ca. 10.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

Ladendieb erwischt

In Weimar West wurde gestern Nachmittag ein Ladendieb erwischt. Abgesehen hatte es der Dieb auf Süßigkeiten. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Identität des 13-Jährigen musste durch seine Eltern bestätigt werden. Ob es sich hierbei um eine Mutprobe handelte, konnte nicht aufgeklärt werden. Es bleibt aber zu hoffen, dass die Situation den Jungen geprägt hat und er in Zukunft auf solche Abenteuer verzichten kann.

Corona-Party

Hinweisen folgend, begaben sich Polizeibeamte gestern Abend in eine Gartenanlage in Legefeld. Hier platzten die Polizisten in eine Geburtstagsfete. Die sieben Feiernden im Alter zwischen 13 und 31 waren, vermutlich aufgrund des teilweise recht hohen Alkoholpegels, nicht gut auf die Beamten zu sprechen. So erhielten die Anwesenden nicht nur Verfahren wegen des Verstoßes gegen die geltende "Corona"-Verordnung, sondern vereinzelt auch noch Anzeigen wegen Beleidigung. Außerdem muss sich einer der Anwesenden wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Allen, bis auf den Gartenbesitzer, wurde ein Platzverweis erteilt. Sie mussten den Garten verlassen bzw sich von den Eltern abholen lassen.

