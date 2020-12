Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkästen aufgebrochen

JenaJena (ots)

Am Sonntagmittag teilte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit, dass vier Briefkästen in einem Wohnhaus in der Löbderstraße aufgebrochen wurden. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Hausflur und öffneten gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug die Briefkästen. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt.

