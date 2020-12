Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hausbrand in Eichenberg

Eichenberg bei KahlaEichenberg bei Kahla (ots)

Am frühen Morgen des 27.12.2020 gegen 02:15 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnhausbrand in der Dorfstraße in Eichenberg. Der 47-jährige Hauseigentümer bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte sich sowie seine Familie in Sicherheit bringen. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Übergreifen auf benachbarte Häuser konnte durch Kameraden von gleich 7 im Einsatz befindlichen Feuerwehren verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen, diese dauern noch an.

