Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Geländer gefahren und abgehauen

EisenbergEisenberg (ots)

Am Abend des 26.12.2020 befuhr ein 19-jähriger mit dem elterlichen BMW die Ortslage Eisenberg. Der junge Mann fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Adolf-Geyer Straße kommend in einen Kreisverkehr, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und driftete in die Friedrich- Ebert-Straße. In der Folge kollidierte er mit einem Geländer. Dies wurde durch Zeugen beobachtet. Nach dem Unfall verließ der junge Mann mit dem beschädigten BMW den Unfallort und konnte schlussendlich an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass es sich hierbei um eine Straftat und nicht um ein Bagatelldelikt handelt. Diese wird auch in allen Fällen verfolgt.

