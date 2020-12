Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lagerhalle in Schöngleina aufgebrochen

SchöngleinaSchöngleina (ots)

Von Donnerstag zu Freitag drangen unbekannte Diebe gewaltsam in eine Lagerhalle am Alten Gut in Schöngleina ein. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an einer aufgehebelten Tür wird auf ca. 50 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell