Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohnhaus in Eisenberg

EisenbergEisenberg (ots)

3 Täter drangen am Samstag um 0:10 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Klosterstraße in Eisenberg ein. Aus diesem entwendeten sie 3-4 Reisetaschen mit noch unbekannten Inhalt. Anschließend sollen sie in einen VW Bus mit kurzem Radstand eingestiegen sein. Nach der zweiteiligen Lackierung her könnte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen T6 Multivan gehandelt haben. Der Einbruch wurde durch Anwohner beobachtet, aber leider nicht an die Polizei gemeldet. Es wird nochmals darauf hingewiesen, in solchen Fällen sofort den Notruf zu wählen. Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug und den Tätern bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

