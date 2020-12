Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertiges Cube Fahrrad in Stadtroda entwendet und wiedergefunden

StadtrodaStadtroda (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt in den Wohnblock der Ernst-Löbe-Straße 9 in Stadtroda. Aus einem Kellerraum entwendeten sie ein mit Vorhängeschloss gesichertes Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid im Wert von ca. 3.300 Euro. Bei einem zweiten dort abgestellten Fahrrad scheiterten die Täter am Stahlvorhängeschloss. Nach einem Bürgerhinweis konnte das gestohlene Bike am Samstagabend in einem Hinterhof der Geraer Straße in Stadtroda durch Polizeibeamte wiedergefunden werden. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl insbesondere wie das Fahrrad in den Hinterhof der Geraer Straße gelangte bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

