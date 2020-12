LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 27.12.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Diebstahl aus Garage

In der Nacht vom 24.12.2020 zum 25.12.2020 drangen unbekannte Täter in eine Garage im Garagenkomplex in der Nordstraße ein. Durch die Täter wurde das Tor der Garage aufgehebelt. Nach einer ersten Übersicht entwendeten sie einen elektrischen Scherenhubwagen und einen Satz Winterräder im Gesamtwert von ca. 4000,- Euro. Am Garagentor entstand ein Schaden von 300,- Euro.

In eine weitere Garage drangen unbekannte Täter am 24.12.2020 ein. Der Garagenkomplex befindet sich in Apolda, Auenstraße. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet. Dabei entstand ein Schaden von ca. 50,- Euro. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob aus der Garage Gegenstände entwendet wurden.

