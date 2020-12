LPI-J: Ladendiebstahl in Müllerdrogerie

Landespolizeiinspektion Jena

Gegen 13.45 Uhr entwendeten zwei weibliche Täter am Dienstag mehrere Parfümflakons im Gesamtwert von ca. 1000,- Euro aus der Müllerdrogerie am Markt in Jena. Beide konnten im Rahmen der umfänglichen polizeilichen Ermittlungen bekannt gemacht werden. Den beiden Täterinnen droht nun eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

