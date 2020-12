Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerpunkt Kellereinbrüche

JenaJena (ots)

In der vergangenen Nacht kam es erneut zu einem Kellereinbruch, dieses Mal im Bereich der Gotthard-Neumann-Straße in Jena. Die unbekannten Täter öffneten zunächst gewaltsam das Vorhängeschloss, aus dem Keller selbst wurde jedoch nichts entwendet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, keine Wertgegenstände sichtbar in den Kellern zu lagern. Hinweise zu vorgenanntem Sachverhalt oder auch sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Phänomen Kellereinbruch nimmt die Polizei Jena unter Telefon 03641-810 entgegen.

