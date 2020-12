Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlaube geplündert

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Einbruch in seinen Garten in Orlamünde meldete ein 66-Jähriger am Sonntag der Polizei. Im Tatzeitraum vom 13.12.20 bis zum gestrigen Sonntag, gegen 16:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Laube. Der oder die Täter lösten die Verriegelung einer Fensterscheibe und konnte folglich das Plexiglas nach unten drücken, sodass sie das Fenster ungehindert öffnen konnten. In der weiteren Folge entwendeten die Unbekannten einen Flachbildfernseher, einen Receiver und weitere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt entkommen.

