Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Messer unterwegs

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Mit einem Einhandmesser war ein 30-Jähriger in Eisenberg unterwegs. Der junge Mann wurde am Sonntagabend in Eisenberg einer Personenkontrolle unterzogen, wobei das Tatmittel durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgefunden wurde. Das Messer wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen den Mann aufgenommen.

