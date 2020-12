Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gekaufte Liebe

JenaJena (ots)

Eine 64-Jährige ist einem Liebesbetrüger aufgesessen. Via Facebook erhielt die Frau eine Freundschaftsanfrage einer unbekannten männlichen Person, welche scheinbar aus England kommt. Seit Anfang Dezember stand man nun im regen Austausch. Die 64-Jährige wurde gebeten ein Paket aus dem Jemen anzunehmen, welches mehrere Millionen US-Dollar beinhalten soll. Dazu wurde die Frau aufgefordert 2000 Euro auf ein deutsches Konto zu überweisen, was sie auch anstandslos machte. Am Sonntagabend wurde die Jenaerin erneut durch den unbekannten Mann angeschrieben. Diesmal wurde der Frau offeriert, dass das Paket in der Türkei an einem Flughafen festhängt und sie dieses nur auslösen kann, indem sie weitere 6000 Euro überweist. Nun wurde die 64-Jährige doch stutzig und informierte die Polizei, da ihr bewusst wurde, dass sie wahrscheinlich Opfer einer Betrugsmasche geworden ist.

