Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflanzen vom Balkon geklaut

JenaJena (ots)

In der Anna-Siemsen-Straße in Jena sind Unbekannte auf einen Balkon geklettert und haben von diesem eine Palme und einen Lebensbaum entwendet. Dies meldete am Sonntagmittag ein 60-Jähriger, welcher zu Besuch bei der Eigentümerin gewesen ist. Die 51-Jährige Besitzerin konnte aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen den Diebstahl nicht direkt anzeigen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht, da diese unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung entkamen. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 17,00 Euro.

