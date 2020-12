Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 21.12.2020

WeimarWeimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 20.12.2020 gegen 07:25 befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer die Friedensstraße aus Richtung Karl-Liebknecht-Straße kommend mit der Absicht, nach rechts in die Jenaer Straße abzubiegen. Aufgrund der überfrorenen Fahrbahn stürzte er während des Abbiegevorganges. Hierbei zog er sich Verletzungen am rechten Oberschenkel zu. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum Weimar verbracht.

Verkehrsunfall

Gegen 10:25 befuhr ein Pkw-Fahrer die Pabststraße in Richtung Meyer-straße. An der Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße missachtete er hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Ettersburger Straße kommenden Pkw.Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.Am Pkw des Verursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro, am Fahrzeug des Geschädigten ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am 20.12.2020 gegen 14:15 Uhr teilt ein Bürger mit, dass er den Pkw seines Vaters am Freitag gegen 13:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Moskauer Straßem abgestellt hat. Am Sonntag gegen 14:00 Uhr musste er feststellen, dass der Pkw erhebliche Beschädigungen im Frontbereich aufwies. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Einbruch

Am 20.12.2020 gegen 09:00 Uhr informierte ein Bürger die Polizei, dass in den Kiosk an der Falkenburg eingebrochen wurde. Hierbei wurde ein Rollladen nach oben gedrückt und mittels eines Steines die Fensterscheibe eingeschlagen. Die unbekannten Täter griffen in der Folge von außen in den Kiosk und entwendeten diverse Süsswaren im Wert von ca. 100 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Ein weiterer Zeuge sah am 19.12.2020 gegen 22:00 Uhr eine Gruppe von 5 Jugendlichen im Bereich des Kioskes und konnte deren Unterhaltung hören. Da sich diese Jugendlichen mit Namen ansprachen, hatten die ermittelnden Beamten eine Vermutung, um wen es sich bei den Tätern handeln könnte. Sie suchten einen der Jugendlichen an seiner Wohnanschrift auf und nachdem dieser mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, gab er den Einbruch zu und benannte auch die restlichen Personen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell