Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemittelung der Polzeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Am Freitag wurde die PI Apolda in den frühen Abendstunden über eine Erpressung in Kenntnis gesetzt. Hierbei soll der Täter, ein 33-jähriger Syrer, in seiner eigenen Wohnung eine Frau und einen Mann unter Anwendung von Gewalt, sowie Drohung mit einer Waffe um Geld erpresst haben. Nachdem der Täter das Bargeld erhielt, verließen die beiden Geschädigten dessen Wohnung und meldeten den Sachverhalt der Polizei. Diese begaben sich sofort zur Wohnung des Syrers. Nachdem die Wohnungstür geöffnet wurde, flüchtete der Täter über den Balkon. Dabei verletzte er sich offensichtlich das erste Mal, denn er wurde noch liegend unter dem Balkon gesichtet. Als die Beamten ihn nacheilten, stand er auf und setzte erneut zur Flucht an. Diesmal überwand er eine 4 m hohe Mauer zum Nachbargrundstück und verletzte sich dabei so schwer, dass er ins Klinikum verbracht werden musste.

