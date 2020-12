Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegenseitige Beleidigungen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 52-jährige Frau aus Stadtroda meldete sich am Donnerstagmittag bei der Polizei Saale Holzland und gab an bedroht zu werden. Es soll sich um eine Peron handeln, welche aktuell noch in ihrem Fahrzeug sei. Die eingesetzten Beamten beruhigten die Situation. Tatsächlich kam es zu beleidigenen Äußerung durch die 33-jährige Fahrzeugführerin. Dies war jedoch die Reaktion auf die im Vorfeld geäußerten Beleidigungen des 56-jährigen Begleiters der Mitteilerin gegenüber der 33-jährigen. Somit wurden zwei Strafanzeigen aufgenommen.

